Havlayan köpekten kaçan gence çöp kamyonu çarptı

İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis-Milas kara yolunda Şahin Atiz, kaldırımda yürürken peşine takılıp havlayan köpekten korkup koşmaya başladı.



Yola çıkan Atiz'e, O.A. yönetimindeki çöp kamyonu çarptı. Atiz, çarpmanın etkisiyle savrulup asfalt zemine düştü.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, ilk müdahalede bulundukları Atiz'i özel bir hastaneye kaldırdı.



Sürücü O.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.