Havran'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Havran'ın Köylüce Mahallesi Palamut rampası mevkiinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine itfaiyeye bağlı ekip olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 10 AGZT 013 plakalı otomobil ile 10 LD 3602 plakalı motosikletin çarpıştığını belirledi. Kazada motosiklet sürücüsü Y.A. yaralanarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, otomobil sürücüsü A.A. olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.