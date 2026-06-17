Havuza düşen küçük Zeynep yaşam savaşını kazanamadı
17.06.2026 12:20
Küçük kız, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Elazığ'da havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Zeynep Dila İzgi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
5 gündür yoğun bakımda olan küçük Zeynep'ten acı haber geldi.
12 Haziran’da Hazar Gölü'nde ailesiyle birlikte yazlığa giden 4 yaşındaki Zeynep Dila İzgi, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Yakınları, Zeynep Dila'yı sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İzgi, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Zeynep Dila İzgi, dün hayatını kaybetti. Zeynep Dila'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.