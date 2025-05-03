Havuzda baygın bulunan 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

İstanbul’dan, Sakarya’nın Sapanca'ya tatile giden ailenin 6 yaşındaki çocukları havuzda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Havuzda baygın bulunan 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, Tekin ailesi tatil için İstanbul’dan Sapanca ilçesine geldi. Burada bungalov kiralayan ailenin 6 yaşındaki çocukları İ.T., evin havuzunda baygın halde bulundu.

Babası tarafından havuzdan çıkarılan ve Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu hastalık sebebi ile tedavi gördüğü de öğrenildi. Çocuğun kesin sebebi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezinde yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.

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