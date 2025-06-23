Havuzlu villadan bahis çetesi çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Mersin polisi, altı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Havuzlu bir villaya yapılan baskında yasa dışı bahis çetesi üyesi sekiz kişi tutuklandı.

Havuzlu villadan bahis çetesi çıktı

merkezli altı şehirde düzenlenen operasyonunda sekiz kişi tutuklandı.

Mersin polisi, CİMER üzerinden gelen 11 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu polis 15 şüpheliyi belirledi.

Havuzlu villadan bahis çetesi çıktı - 1 Gözaltına alınan şüphelilerden sekizi tutuklandı

ALTI ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için merkezli Adıyaman Ankara, Bolu, Denizli, Muğla'da eş zamanı operasyon yapıldı.

Altı ilde yapılan şafak vakti operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MÜSTAKİL VİLLALARDA KALIYORLAR

Mersin merkezli altı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı havuzlu müstakil villalar ise dikkat çekti.

Emniyette ifadesi alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerinden sekizi tutuklandı, yedisi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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