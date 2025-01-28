Havyarı 2 milyon liraya satılıyor: Tunceli'de ağlara takıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölünde bir balıkçının ağına, havyarı 2 milyon lira olan 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı takıldı.

Havyarı 2 milyon liraya satılıyor: Tunceli'de ağlara takıldı

'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde balıkçılık yapan İlyas Çelikel, balık ağını çekerken 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı tuttu.

Havyarının 2 milyon lira civarında olduğu öğrenilen 42 kilo ağırlığındaki balığı ağında gören Çelikel, hayvanı daha sonra doğal yaşamına saldı.

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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