Havyarı 2 milyon liraya satılıyor: Tunceli'de ağlara takıldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölünde bir balıkçının ağına, havyarı 2 milyon lira olan 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı takıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde balıkçılık yapan İlyas Çelikel, balık ağını çekerken 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı tuttu.
Havyarının 2 milyon lira civarında olduğu öğrenilen 42 kilo ağırlığındaki balığı ağında gören Çelikel, hayvanı daha sonra doğal yaşamına saldı.
O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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