İstanbul'da Şişli'de daha fazla ücret almak için araç lastiklerinde sorun varmış gibi gösteren kişilerin yaptıkları aldatmaca araç kamerasına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. Şahısların "Ayarı elleme, ‘bozuk’ de” gibi ifadeleri araç kamerasında açıkça duyuldu.



Aracının lastiğindeki hasar nedeniyle 9 Kasım'da ilçedeki bir oto servisine başvuran F.Ü. (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödedi.

Daha sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü, servis çalışanlarının herhangi bir işlem yapmadan araçta arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuşmalarını tespit ederek polise şikayette bulundu.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile servis çalışanları H.T. (37) ve K.Ö'yü (20) gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin İşlerine son verildi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da gündem olan lastikçide denetim yapıldı.

HAYALET ARIZA VURGUNU NEDİR?

Tepki çeken olay Türkiye 'deki "Hayalet arıza" gerçeği de gün yüzüne çıkardı.



“Hayalet arıza”, tamir ve servis sektöründe kasıtlı oluşturulan veya olmayan bir arızanın varmış gibi gösterilmesi durumu anlamına geliyor.



Türkiye'de her yıl yüz binlerce müşteri "hayalet arıza" kandırmacasıyla mağdur oluyor. Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılan yıllık 800 bin başvurunun yüzde 35’inin ‘ayıplı hizmet’ ve ‘servis kusurları’ olduğu ortaya çıktı.

“DENETİM YAPILMASI GEREKİYOR”

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Servislerden tutun tüm mal ve hizmet üreten işletmelere yönelik denetimlerin eksiksiz yapılması, bu denetimlerin sadace devlet tarafından da değil kendi distribüterleri tarafından da yapılması gerekiyor” dedi.

Küçük, böyle kişiler yüzünden bir markanın yılarını verdiği, güven oluşturmak için milyonlar harcadığı emeklerinin bir çırpıda yok olduğunu dile getirdi.



KÖTÜ NİYETLİ USTALAR BİLİNÇLİ OLARAK ARIZA ÇIKARIYOR

Otomobilden beyaz eşyaya, kombi ve klimadan elektronik cihazlara birçok alanda kötü niyetli ustalar bilinçli olarak arıza oluşturuyor.



Tüketici şikâyet platformlarında “yetkili servis”, “kombi bakımı”, “rot-balans” ve “beyaz eşya tamiri” başlıklarında son bir yılda şikâyet artışı yüzde 85’in üzerine çıktı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Konuyla ilgili alınabilecek önlemlere de değinen Küçük, “Bir araç olabilir, beyaz eşya olabilir, elektronik eşya olabilir, eğer garanti süresi devam ediyorsa mutlaka yetkili servisten hizmet alın. Yetkili hizmetten hizmet talep ederken başvurduğunuz yerin gerçekten yetkili servis olup olmadığına bakın” dedi.

Yapılmayan bir işlemi yapılmış gibi göstermek veya sağlam bir parçayı bilinçli şekilde bozmak Türk Ceza Kanunu'na göre "dolandırıcılık" kabul ediliyor.

Küçük, tüketici hakem heyetlerinde haklarında tekrarlayan şikayet bulunan firmaların ve markaların ifşa edilmesigerektiğni söylerek, “Yani bilelim biz o ayakkabı markasını almayalım, o elektronik cihazı almayalım, o çamaşır makinesini almayalım” ifadelerini kullandı.