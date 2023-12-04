"Hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı"  iddiası: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Pazar günü meydana geldiği öğrenilen olaylarla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, “Polis merkezine herhangi bir müracaatı bulunmayan, müşteki ile irtibat kurulmuş, Sevgi Tevşi'nin alınan ifadesinde; 15.11.2023 günü saat 13.50 sıralarında bahse konu olay adresinde bulunan iş yerine girdiği sırada önce ince bir şekilde çat diye ses duyduğu akabinde ayağında bir ağrı hissettiği ayağına baktığında kan aktığını gördüğünü, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gittiğini ve ayağına saçma isabet ettiğini öğrendiğini, kimseden şüphelenmediğini olay anında herhangi şüpheli bir durum yaşamadığını, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Konu ile ilgili polis merkezlerimize intikal eden başka bir müracaat olmadığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.





SAVCI TALİMATIYLA SERBEST



Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin adreslerini tespit ederek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Hedef şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken savcının dosyayı ikmalen istemesi üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Y.A.T. hakkında hakkında incelemelerin sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.