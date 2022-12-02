'Hayali ihracat' operasyonu: 73 milyon TL zarara uğratmışlar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen hayali ihracata dayalı rüşvet soruşturmasında büyük bir vurgun ortaya çıktı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, hayali ihracat ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 12 gümrük memurunu belirledi.

39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hazırlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişliği raporu neticesinde tespiti yapılan suçlara karışarak kamuyu yaklaşık 73 milyon TL zarara uğratan toplamda farklı Gümrük Müdürlükleri'nde görevli 12 gümrük memuru, 11 gümrük müşaviri ve 29 firma sahibi olmak üzere 52 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İstanbul, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Artvin, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Malatya, Muğla, Balıkesir, Batman, İzmir ve Manisa’da yapılan eş zamanlı baskınlarda, aranan 52 şüpheliden 39’u yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon çerçevesinde ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda belge ve evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.