Hayali karakterle milyonluk vurgun

Sosyal medya son dönemin en büyük dolandırıcılık olaylarından birisine sahne oldu.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, sahte ve kurgu hesapları deşifre ederek hızla popüler olan 'rulling' (@atavrattroll) isimli hesabın da dahil olduğu olay sonucu çok sayıda kişi mağdur olurken 4 ayn savcılığa olayın mağdurları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Iddialara göre, sosyal medyada yıllardır kendisini kadın gazeteci olarak tanıtan ve ABD'de de Reza Zarrab'ın davasını takip ettiğini söyleyen Süreyya Olcayto (@SureyyaOlcayto) isimli hesap, ünlü isimler ve iş adamları ile iletişime geçti. Gerçek adı S.Ç. (35) olan bu kişi yaklaşık 2 yıldır Twitter'da, @SureyyaOlcayto ve kacsaatoldunet hesapları ile kendini bir kadın olarak tanıttı. S.Ç. bu sahte hesaplar aracılığı ile 'Beyaz Zambaklar' isimli bir dernek kurduğunu, öğrenciler için konserler organize ettiğini, etkinlikler düzenlediğini, kitap yazdığını ve çeşitli okulları tamir ettirdiğini anlatarak milyonlarca lira para topladı.



TEK MAÇA 35 BİN TL



İddiaya göre bu süre içerisinde diğer sosyal medya fenomenleri ile yakın iletişime geçti. Bunlardan biri de 'rulling' isimli hesap oldu. Bir süre yaklaşık 600 bin takipçili bu hesabı da yöneten S.Ç., hesabın gerçek sahibi Fatih Gümüş adına kızlarla buluştu, avukatlara iş ortaklığı teklif ederek para talebinde bulundu. Çok sayıda kişiyi uzun süre boyunca binlerce lira dolandırdan S.C., topladığı paralarla yurt dışında günübirlik seyahatlere gitti, dünya kupası maçlarını izledi. Hatta tek maçlık bahislere 35 bin lira yatırdı.



ÜNLÜ İSİMLERİ KULLANDI



Şikayet dosyasındaki bilgilere göre ABD'deki davaları anlık olarak paylaşan ve hızla popüler olan S.Ç. (Süreyya Olcayto) aslında bu bilgileri duruşmaları canlı izleyen Kazak bir gazeteciden alıp paylaşıyordu. Zarrab davası ile ilgili paylaşımların yapıldığı süreçte kullanılan profil fotoğrafının da bir Rus eskort sitesinden alındığı tespit edildi. Ulaşılan banka dekontları ve yazışmalara göre Süreyya Olcayto hesabı üzerinden yüklü miktarda para toplandı. Ancak 3 yıl önce açılan bu hesapta, daha önce yasadışı bahis ile ilgili paylaşımların yapıldığı da belirlendi. S.Ç. kişilerden para isterken bazı ünlü isimlerin de işin içinde olduğunu ve onların da para ve destek verdiğini iddia ediyordu. Para istemeye gittiği kişilerin yanında ünlü sanatçı ve işadamlarını aradığını iddia ediyor, bazılarıyla dernek faaliyetleri sırasında beraber çekilmiş fotoğraflarını gösteriyordu.



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