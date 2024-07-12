Hayali üniversite suçlaması: Liseli rektör sahte diploma dağıttı!

Sırbistan'da faaliyet gösterdiği ve 168 ülkeden 4 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiği iddia edilen özel bir üniversitenin aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. 2-4 bin euro arası eğitim ücreti olduğu öğrenilen sahte üniversitenin rektörünün de lise mezunu olduğu iddia edildi. Diplomaların sahte olduğunu öne süren mağdurlar İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Hayali üniversite suçlaması: Liseli rektör sahte diploma dağıttı!

168 ülkede 4 bine yakın öğrenciye uzaktan eğitim verdiğini iddia eden Y.P. üniversitesinin gerçekte olmadığı iddia edildi. Üniversiteye kayıt olmak için 2-4 bin euro arasında ücretler ödeyenlerin diplomalarının sahte olduğunu tespit etmesiyle bazı mağdurlar konuyu CİMER'e şikayet ederken bazıları da davacı oldu.

SAHTE DİPLOMA İDDİASI

Adliyeye verilen suç duyurusunda üniversitenin rektörü olarak görünen A. İ.'nin devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, kayıt olan insanlara sahte diploma verme suçlamasında bulunuldu.

"ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ LİSE MEZUNU!"

YP üniversitesi hakkında başlatılan soruşturmayla birçok skandal da ortaya döküldü. Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet yürüttüğü öne sürülen üniversitenin rektörü olarak görülen Prof. Dr. A.İ.'nin akademik bir kaydının bulunmadığı ve lise mezunu olduğu iddia edildi.

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