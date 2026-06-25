HAYAT 112 Acil mobil uygulaması 600 binden fazla indirme sayısına ulaştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların huzuru ve güvenliği için hayata geçirdikleri HAYAT 112 Acil mobil uygulamasının, ilk ayında milletten büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Uygulamada bir ayda 600 binin üzerinde indirme sayısına ulaşıldığını aktaran Çiftçi, bu kapsamda trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere uygulamadan bildirilen 7 bin 157 acil vakaya hızlı müdahale edildiğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

“Günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle, uygulamamız ilk ayında 12 milyonu aşkın işlemi (acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama) kesintisiz karşıladı. Radar+ özelliğiyle güvenli sürüş için 800 binin üzerinde radar ve hız koridoru sorgusu yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yeni dijital sürecimizle 2 bin 254 başvuruya müdahale edildi. HAYAT 112 Acil mobil uygulamamızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni sürümle birlikte, uygulamaya eklenen yenilikler, artık uygulama içerisinden görüntülenebilecek. Trafik ihlallerine 'makas atma' olay türü eklendi. Radar+ özelliğine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri dahil edildi. Sabit Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının harita üzerinden görüntülenebilmesi sağlandı. Yazı boyutları, daha kolay ve erişilebilir bir kullanım için cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirildi.”

BAŞLICA VAKALAR

Edinilen bilgiye göre; söz konusu dönemde acil vakaların 3 bin 486'sını kavga bildirimleri oluşturdu. Bu vaka türünü 561 bildirimle Uyuşturucu ile Mücadele "UYUMA", 504 bildirimle ambulans talebi, 495 bildirimle hırsızlık ve 487 bildirimle trafik kazası takip etti.

Uygulama üzerinden ayrıca 248 yangın, 170 kadına karşı şiddet, 123 darp, 112 intihar, 67 enkaz altında kalma ve 47 orman yangını bildirimi de yapıldı.