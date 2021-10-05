Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Sabahattin Dülger atandı (Sabahattin Dülger kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger atandı.



SABAHATTİN DÜLGER KİMDİR?



Sabahattin Dülger, 1969 yılında Bursa'da dünyaya geldi.



Dülger, İlkokulu Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini ise Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.



İlk, orta ve lise eğitiminden sonra üniversiteyi de Bursa'da okuyan Dülger, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve aynı yıl Tavşanlı İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı.



MESLEK HAYATI



2003 yılında Tavşanlı -Bağlık İlkokulunda okul müdürü olarak göreve başladı.



Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir-Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.



9 Haziran 2014 tarihinde Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı.



19 Temmuz 2016 tarihinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam etti.



11 Aralık 2017 tarihinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne atandı.



Dülger, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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