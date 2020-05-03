'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla maske kodu alınabilecek

Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadaleye ilişkin 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.



Corona virüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.



Güncelleme ile uygulamanın 'Sağlık Durumu' sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.

BELÇİKALI BAKANIN MASKEYLE İMTİHANI