'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla maske kodu alınabilecek

Uygulamada yapılan güncellemeyle vatandaşlar  'Sağlık Durumu' sekmesinden ücretsiz maske kodu alabilecek.

Anadolu Ajansı 03.05.2020 - 23:39 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 23:40

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Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadaleye ilişkin 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

Corona virüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.

Güncelleme ile uygulamanın 'Sağlık Durumu' sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.

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