Hayat sigortası yapmayı unutan banka, parayı iade edecek

Tüketici Mahkemesi, çektiği konut kredisini öderken ölen kişinin kalan borcunu mirasçılarından talep eden bankanın hayat sigortası yapmadığı ortaya çıkınca 4 yıl boyunca ödenen kredilerin iadesine hükmetti.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, C.K, 2012 yılında bir kamu bankasından 66 bin TL tutarında konut kredisi çekti. C.K, 3 Kasım 2014 yılında hayatını kaybetti. C.K'nın mirasçıları, kredi borucunu 2018 yılına kadar ödemeye devam etti. Ancak aile, ödeme yapılmasına ve onay verilmesine rağmen bankanın C.K için hayat sigortası yapmadığını tespit etti.



‘YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ’



Bunun üzerine aile, avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Ankara 13. Tüketici mahkemesine dava açtı. Dava dilekçesinde, "Davacıların, miras bırakanlarının vefatı üzerine, sigortadan yararlanmak üzere davalıya başvurmaları ile davalının sigorta yapma yükümlülüğünü miras bırakanın açık muvafakati olmasına rağmen yerine getirmediği bu sebeple de yararlanamayacakları ortaya çıkmıştır. Davalının, bakiye kredi borcunu, mirasçılarından talep etmeye devam etmesi nedeniyle işbu dava açılmıştır. Davalı, vefat eden C.K. ile aralarında imzaladıkları sözleşme ve Borçlar Kanunu'nun vekillik ile ilgili maddeleri uyarınca muris C.K. sigortayı yapmakla yükümlenmiştir” denildi.



‘BANKA SİGORTA YAPMADI’



Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi hazırladığı raporda, "Taahhütname başlığı altında krediye ilişkin konut ve hayat sigortalarının yapılmasını açık ve net bir şekilde talep etmiş olduğu, bu talebe karşılık, davalı bankanın konut finansman kredisine ilişkin hayat sigortası sözleşmesini yapmadığının tespit edildiği, söz konusu kredi borçlusunun hayat sigortasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık beyanı olup olmadığının görülemediği, müşterinin talebine rağmen hayat sigortasının yapılmadığı" tespitinde bulundu. Mahkeme, açılan davanın kabulüne karar verdi. Geçen hafta taraflara tebliğ edilen kararda, C.K.'nin varislerinin ölüm tarihi olan 3 Kasım 2014 tarihinden 1 Ekim 2018 tarihine kadar kredi taksitlerini ödedikleri ve yapılan toplam ödemenin 40 bin 204 TL olduğu banka tarafından sunulan belgeler kapsamında anlaşıldığı belirtilerek, "Talebe rağmen yapılmayan hayat sigortası nedeniyle davacı mirasçılardan kalan kredi borç bakiyesinin tahsil edilemeyeceği hususu sübut bulmuştur. Bu kapsamda davacılar tarafından davalı bankaya yapılan 40 bin 204 TL'lik ödeme yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir" dedi.



“KREDİ ÇEKERKEN DİKKAT EDİN”



Avukat Fırat Bilici verilen kararın örnek bir karar olduğu ve tüm tüketicileri ilgilendirdiğini belirterek, "Açıkça bir muvafakat olmasına rağmen hayat sigortası yapılmamıştır. Halkımız bu konularda daha da bilinçlenmesi ve kredi çekerken özellikle kendilerine imzalatılan belgelerin ne olduğunu kontrol etmeleri lazım. Bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçebiliriz" diye konuştu.



“BANKA SİGORTA SEÇENEĞİ SUNAR”



Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Hikmet Güngör, bankaların konut kredisi çeken kişilere hayat sigortası seçeneği sunduğunu, kararı tüketicinin verdiğini dile getirdi. Avukat Güngör, "Aslında banka bu kararla kendini korumaya alıyor. Tüketicinin vefatı halinde alacağını sigortadan alıyor. Eğer sigorta talimatı verilmiş ve kişi ölmüşse aile kalan borcu ödemez. Ama hayat sigortasını tüketici talep etmemiş ve bu nedenle yapılmamışsa bu defa borç mirasçılara kalır" dedi.

