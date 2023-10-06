“Hayata Dönüş” davasında Sadettin Tantan’ın talebi kabul edildi

Bayrampaşa Cezaevi’nde 21 yıl önce “Hayata Dönüş” operasyonunda 12 kişinin ölümü, 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin dönemin jandarma personellerinin de aralarında bulunduğu 194 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Tanık olarak dinlenecek olan dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın avukatı, konuya ilişkin soruların müvekkiline bildirilerek, Tantan’ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkeme heyetine beyanda bulunmasını talep etti.



Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti.



İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor.



İddianamede, 196 şüphelinin “Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek” ve 29 kişiyi de yaralamak iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.