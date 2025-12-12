"Hayata Dönüş" davasında zaman aşımı kararına itiraz
İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'nde 25 yıl önce 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan "Hayata Dönüş Operasyonu" davası zaman aşımına uğramıştı. Savcılık karara itiraz etti.
12 kişinin öldüğü “Hayata Dönüş Operasyonu” davası istinafa taşındı.
Savcılık, 200'e yakın rütbeli askerin yargılandığı davanın zaman aşımından düşürülmesine itiraz etti.
İtirazda, operasyona katılan askeri personelle ilgili soruşturma izninin alınmasının bile 6 yıl sürdüğü belirtildi.
“Hayata Dönüş Operasyonu” 25 sene önce farklı illerdeki cezaevlerinde mahkumların açlık grevi başlatması üzerine düzenlenmiş, Türkiye genelinde 2'si asker, 30'u tutuklu toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.