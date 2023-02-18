"Hayata tutunsun diye oğlunun öldüğünü söyleyemedik"

Depremde Antakya'daki evinde eşi ve iki oğluyla birlikte enkaz altında kalan Hülya Kilin (45), 5'inci gün ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Kilin'i enkazdan çıkartan erkek kardeşi Hasan Zengin, ablasının eşi ve oğlunun öldüğünü gördüğü için enkazdan çıkmak istemediğini ifade ederek, "Eşinin ve zorda olsa küçük oğlunun ölümünü kabullendi. Büyük oğlunun hastanede olduğu yalanını söyledik. Onu hayatta tutabilmek için, tedaviye cevap verebilsin diye. Zaten büyük oğlunun hayatta olduğunu duyunca tedaviye cevap vermeye başladı" dedi.

"EKİPMAN YOKTU; ÇIKARAMADIK, SESLERİ YAVAŞ YAVAŞ KISILDI"



Ablasının oturduğu binanın tamamen yıkıldığını, ekipman olmadığı için hemen müdahale edemediklerini söyleyen Hasan Zengin (43), ilk günlerde eniştesi ve yeğeninden de sesler aldığını söyledi.

Zengin, "Dünyada yaşarken cehennemi gördük. Çaresizliği, zaman kavramının ne kadar önemli olduğunu gördük, saniyelerle yarıştık. Çok çabaladık. O çaresizlik çok kötü. Bir insanın sesinin yavaş yavaş kısılarak ölümüne şahit olmak bizi çok derinden üzdü. Sonunda 90 ya da 98'inci saatte ablamı enkaz altından çıkardım" dedi.