AK Parti 'de bir süredir gündemde olan istifa iddialarının ardından Hayati Yazıcı, partideki görevinden ayrıldı.

Uzun yıllardır AK Parti yönetiminde görev alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan Yazıcı, geçmişte başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevlerinde de bulunmuştu.

HAYATİ YAZICI AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Hayati Yazıcı, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında alınan kararlarla gündeme gelmişti.

Mustafa Yazıcı'nın soruşturma kapsamında iki kez ifadesi alınmış, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

OĞLU MUSTAFA YAZICI HAKKINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı'nın şirketi Adil Varlık Yönetim AŞ'nin de aralarında bulunduğu dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Hayati Yazıcı, ekim ayında yaptığı açıklamada oğlunun ticari faaliyetlerinin hukuka ve ahlaka uygunluğu konusunda kuşkusunun bulunmadığını belirterek iddiaların bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

HAYATİ YAZICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hayati Yazıcı, 23 Mayıs 1952'de Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olan Yazıcı, çeşitli ilçelerde hakimlik yaptıktan sonra serbest avukatlığa başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını ve hukuk müşavirliğini de yapan Yazıcı, 2001 yılında AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

2002 yılında İstanbul milletvekili seçilen Yazıcı, 2007 yılında başbakan yardımcısı, 2011 yılında ise Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu.