Hayatından endişe ediliyordu, çöp evde yaşadığı ortaya çıktı

Polisler tarafından evden çıkarılan Nahide Gönültaş, sağlık kontrolünden geçirilmesi için ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Çöp evin temizlenmesi için Tepebaşı Belediye Başkanlığı ve savcılık tarafından adli işlem başlatıldı.