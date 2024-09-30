Hayatını kaybeden Başpehlivan Ali Altun kimdir, kaç yaşındaydı?

Ali Altun 1982 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Alt boylardan, başpehlivanlığa kadar tüm boylarda dereceleri olan Ali Altun 2010 yılında 649. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda üçüncü olarak başpehlivanlığa yükseldi. 2023 yılı itibarıyla Döşemealtı Belediyesi SK güreş takımında mücadele etmekteydi.



2013 yılında 51. Nilüfer Çalı Yağlı Güreşlerinde birinci olarak başpehlivanlık kazandı.



2017 yılında 53. Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerinde birinci olarak başpehlivanlık kazandı.