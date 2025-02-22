Hayatını kaybeden kadının cenazesi köyüne güçlükle ulaştırılabildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı Derebucağı köyünün yolu ulaşıma kapandı.

Hayatını kaybeden Fadime Altıntaş isimli kadının cenazesi ise yolu kapanan Derebucağı köyüne ulaştırılamadı. Altıntaş'ın yakınları, Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Köyün yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

Çalışmanın yürütüldüğü iş makinesi de kara saplandı. Bunun üzerine Akça köyü muhtarı Muhittin Oymak, traktör ile iş makinesini çekerek saplandığı yerden kurtardı.

Daha sonra Fadime Altıntaş'ın cenazesi, traktöre alınarak Derebucağı köyüne götürüldü. Güçlükle köye ulaştırılan cenaze, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.