Hayatları söndüren alışkanlık. Sanal kumarın Türkiye yaşı 15!
12.01.2026 09:51
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de binlerce kişi sanal kumar batağına düşmüş durumda... "Bir kere deneyeyim bir şey olmaz." ile başlayan cümleler bağımlılığa dönüşüyor. Üstelik verilere göre oynama yaşı 15'e kadar düştü. NTV'den Tuana Çiftci hem tedavi gören bir kumar bağımlısıyla hem de uzmanlarla konuştu.
Arkadaş ortamında eğlence olarak başladı,, kısa sürede bağımlılığa döndü. Günün her saati neredeyse her dakikası sanal kumar oynamaya başladı.
Tedavi süreci devam eden 32 yaşındaki kumar bağımlısı yaşadıklarını anlattı şu sözlerle anlattı:
"Gün 24 saat, bunun 23 saatinde kumar oynadığımı biliyorum. Kumar oynayarak uyumadığım günler oldu. Para kazandıkça keyif alıyordum. Lavaboda elimde telefon kumar oynuyordum. İki telefon kullanıyorum; birinden kumar oynuyordum, birinden de mesela yemek siparişi veriyordum. "
32 yaşındaki kumar bağımlısı yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
Kimi evini, arabasını satıyor, kiminin ailesi dağılıyor. Sanal kumar bağımlığı her geçen gün daha da tehlikeli bir boyut alırken veriler de bunu kanıtlayacak cinsten... Enstitü Sosyal'in araştırmasına göre bağımlıların birçoğunun 100 bin lirayı aşan borcu var.
32 yaşındaki kumar bağımlısı, “Bir gecede 98 bin lira kazandım. Aynı gece 1 saat sonra kaybettim. Sistem öyle bir sistem ki size 'Gel diyor gel alış buralardan vazgeçme diyor.'” dedi.
Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, özellikle pandemi döneminde kumar alışkanlıklarının daha çok arttığına işaret etti.
AİLE BİLE FARK EDEMEYEBİLİR!
Dinç, “Madde bağımlılıkları uzun süre saklanamaz ama kumar saklanır.” diyerek ailesi içerisinde bile fark edilemeyeceğine yönelik uyarıda bulundu.
Enstitü Sosyal Toplum Araştırmacısı Nursen Tekgöz, “Dijital kumar platformlarına 7/24 erişim sağlanabiliyor. Bu platformlar kişilere kanca atarak kumar oynama davranışı içerisinde tutuyor. Bu nedenle kişilerin bundan tek başına sıyrılması mümkün değil.” açıklamasında bulundu.
GENÇ ÖĞRETMENİN SONU OLMUŞTU
Kumar borcu bağımlıların büyük çıkmaza sürüklüyor. Son örnek Çankırı'dan gelmiş, 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yakınlarına video gönderdikten sonra hayatına son vermişti.
Yeşilay'ın verilerine göre, çevrimiçi kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. 15 yaş ve üzeri yaklaşık 7 milyon kişi ise hayatında en az bir kere kumar oynadı.
Kumar bağımlılığı yüzünden hayatına son veren öğretmen Şafak Çelik
EVLİLERİN KUMAR BAĞIMLILIĞINA YAKALANMASI DAHA YÜKSEK
Yeşilay Genel Başkanı, en büyük risk grubu olarak 15-24 yaş arası gençleri gördüklerini söyledi.
Enstitü Sosyal'in dijital kumar raporunda ise Yeşilay'a başvuran 18 bin kişinin verileri incelendi. Araştırmaya katılanların yüzde 55'i kumara başlama nedeni olarak arkadaş etkisini öne sürdü. Öte yandan evlilerin kumar bağımlılığına yakalanma oranının daha yüksek olduğu anlaşıldı.
Araştırmalara göre, arkadaş etkisiyle kumara başlama oranı daha yüksek
Kumar, Yeşilay Danışma Merkezleri'ne son bir yılda yapılan başvurular içerisinde en hızlı artış gösteren bağımlılık türlerinden biri haline geldi.
Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Feride Topuz, “Bağımlı bireylere ve ailelerine psikolojik destek veriyoruz. Bu desteğimizi ücretsiz bir şekilde ve gizlilik esasıyla yürütüyoruz. Buradan destek aldıkları noktada hiçbir bilgileri kimlik bilgileri üçüncü kurumlarla paylaşılmıyor” bilgisini verdi.
Sanal kumarı oynayanların yaşı 15'e kadar düştü
Bağımlılık tedavi ve yardım almak çözüm olabilir. Uzmanların ailelere de çağrısı var, bağımlıya ön yargıyla yaklaşmamak tedavi sürecinde yanında olmak önemli.