Hayatları söndüren alışkanlık. Sanal kumarın Türkiye yaşı 15!

Kimi evini, arabasını satıyor, kiminin ailesi dağılıyor. Sanal kumar bağımlığı her geçen gün daha da tehlikeli bir boyut alırken veriler de bunu kanıtlayacak cinsten... Enstitü Sosyal'in araştırmasına göre bağımlıların birçoğunun 100 bin lirayı aşan borcu var.

32 yaşındaki kumar bağımlısı, “Bir gecede 98 bin lira kazandım. Aynı gece 1 saat sonra kaybettim. Sistem öyle bir sistem ki size 'Gel diyor gel alış buralardan vazgeçme diyor.'” dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, özellikle pandemi döneminde kumar alışkanlıklarının daha çok arttığına işaret etti.

AİLE BİLE FARK EDEMEYEBİLİR!

Dinç, “Madde bağımlılıkları uzun süre saklanamaz ama kumar saklanır.” diyerek ailesi içerisinde bile fark edilemeyeceğine yönelik uyarıda bulundu.

Enstitü Sosyal Toplum Araştırmacısı Nursen Tekgöz, “Dijital kumar platformlarına 7/24 erişim sağlanabiliyor. Bu platformlar kişilere kanca atarak kumar oynama davranışı içerisinde tutuyor. Bu nedenle kişilerin bundan tek başına sıyrılması mümkün değil.” açıklamasında bulundu.

GENÇ ÖĞRETMENİN SONU OLMUŞTU

Kumar borcu bağımlıların büyük çıkmaza sürüklüyor. Son örnek Çankırı'dan gelmiş, 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yakınlarına video gönderdikten sonra hayatına son vermişti.

Yeşilay'ın verilerine göre, çevrimiçi kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. 15 yaş ve üzeri yaklaşık 7 milyon kişi ise hayatında en az bir kere kumar oynadı.