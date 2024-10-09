Haydarpaşa Garı, yeni sistem ile yangından korunacak
Tarihi Haydarpaşa Garı'nın yangından korunması için itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesi hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, restorasyonun tamamlanması ve istasyonun trafik işlemlerine açılmasının ardından tren seferlerine devam edileceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
Uraloğlu, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"Haydarpaşa gar binası ve 5 plan No'lu binada yapılan çalışmalar; çatı, çatı katı, iki kule, bekleme salonu restorasyonu, dış cephe taşları, vitraylar, ahşap pencere ve panjur onarımları, güçlendirme imalatları ile cephe aydınlatma işleridir." ifadelerini kullanan Uraloğlu, bunların dışında herhangi bir ekleme veya düzenleme yapılmadığını dile getirdi.
Haydarpaşa gar binası ve müştemilatında devam eden restorasyon çalışmalarında güçlendirme yapılması gereken alanlarla ilgili gerekli proje çalışmalarının da yapıldığını sözlerine ekleyen Uraloğlu, "5 plan No'lu binada zemin güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır." dedi.
"TREN SEFERLERİNE DEVAM EDECEK"
Bakan Uraloğlu, binanın yangından korunması için de itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesinin hazırlandığını belirterek "Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sahadaki uygulama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, restorasyonun tamamlanması ve istasyonun trafik işlemlerine açılmasının ardından tren seferlerine devam edileceğini bildirdi.
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