Haydarpaşa Garı, yeni sistem ile yangından korunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.



Uraloğlu, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.



"Haydarpaşa gar binası ve 5 plan No'lu binada yapılan çalışmalar; çatı, çatı katı, iki kule, bekleme salonu restorasyonu, dış cephe taşları, vitraylar, ahşap pencere ve panjur onarımları, güçlendirme imalatları ile cephe aydınlatma işleridir." ifadelerini kullanan Uraloğlu, bunların dışında herhangi bir ekleme veya düzenleme yapılmadığını dile getirdi.



Haydarpaşa gar binası ve müştemilatında devam eden restorasyon çalışmalarında güçlendirme yapılması gereken alanlarla ilgili gerekli proje çalışmalarının da yapıldığını sözlerine ekleyen Uraloğlu, "5 plan No'lu binada zemin güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır." dedi.