Haydarpaşa Garı'nın akıbeti belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine ilişkin bilgi verdi.



Ağustos 2024'te Haydarpaşa ve Sirkeci Gar bölgelerinin geçici süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini dile getiren Ersoy, "Bakanlık olarak biz de Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür-Sanat Projesiyle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık." dedi.



"Öncelikle Haydarpaşa Garı kompleksinde bulunan atıl durumdaki tescilli eski eser yapılar aslına uygun şekilde restore edilecek. Demir yolu taşımacılık faaliyetleri Haydarpaşa'da devam edecek." diye konuşan Ersoy, "Proje dahilinde demir yolu ve tren taşımacılığı devam edecek. Binalar restorasyon sonrasında arkeopark, arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri olarak değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.



"OTEL YA DA AVM OLMAYACAK"

Haydarpaşa bölgesinde çalışmaların tamamlanmasıyla Anadolu yakasında ilk kültür ve sanat adasının İstanbul'a kazandırılmış olacağının altını çizen Ersoy, "Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak ama burada asla AVM ve otel olmayacak." dedi.