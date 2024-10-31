Haydarpaşa Garı'nın akıbeti belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bölgelerinde de otel ve AVM projelerinin olmayacağını açıkladı. Ersoy, proje dahilinde Haydarpaşa'da demir yolu ve tren taşımacılığı devam edeceğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine ilişkin bilgi verdi.
Ağustos 2024'te Haydarpaşa ve Sirkeci Gar bölgelerinin geçici süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini dile getiren Ersoy, "Bakanlık olarak biz de Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür-Sanat Projesiyle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık." dedi.
"Öncelikle Haydarpaşa Garı kompleksinde bulunan atıl durumdaki tescilli eski eser yapılar aslına uygun şekilde restore edilecek. Demir yolu taşımacılık faaliyetleri Haydarpaşa'da devam edecek." diye konuşan Ersoy, "Proje dahilinde demir yolu ve tren taşımacılığı devam edecek. Binalar restorasyon sonrasında arkeopark, arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri olarak değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.
"OTEL YA DA AVM OLMAYACAK"
Haydarpaşa bölgesinde çalışmaların tamamlanmasıyla Anadolu yakasında ilk kültür ve sanat adasının İstanbul'a kazandırılmış olacağının altını çizen Ersoy, "Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak ama burada asla AVM ve otel olmayacak." dedi.
"HEDEF 2026"
Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bölgelerinde de özel müzelerin yer almasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Onları teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 2026 Ekim'de İstanbul Kültür Yolu Festivali'yle Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek, İstanbullularımıza ve ülkemize bu kazanımı sağlamak." şeklinde konuştu.
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