Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın

Yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.



Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.