Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın

Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın - 1 İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait Gemi Atıkları Toplama ve İşleme Şefliği'nde demirli "Zeynebim İstanbul" isimli gemide yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı gemide, yan yatma riski olması nedeniyle ekiplerin çalışması sürüyor.

