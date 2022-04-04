    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Haydarpaşa'da karaya oturan gemi kurtarıldı

Haydarpaşa Limanı'na yanaşmaya çalışırken karaya oturan 197 metre boyundaki yük gemisi yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 11:45 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 16:23

Haydarpaşa'da karaya oturan gemi kurtarıldı

Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturan Hong Kong bandıralı yük gemisi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Balık adam ekibi, Mısır'dan 'a geldiği öğrenilen geminin ne kadar ve ne şekilde karaya oturduğunun tespiti için su altında inceleme başlattı.

Su altındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanın da görev aldığı kurtarma operasyonu başladı.

Yük gemisi, römorkörler tarafından çekilerek, karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

Gemi, uygun görülecek bir limana güvenli şekilde demirletilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...