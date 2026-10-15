"Hayırsever" gibi davranıyorlardı. Uyuşturucu baronları deşifre oldu, "Abla" ve "Baroniçe" de var

İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 47 şüphelinin yakalandığı operasyona i lişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Şüphelilerin kriptolu SkyECC platformu üzerinden haberleştiği tespit edildi. Uluslararası uyuşturucu suç örgütünün mesajlarını "Ortak Soruşturma Ekibi (Joint Investigation Team)" ile birlikte deşifre eden ve kimliklerini açığa çıkaran polis ekipleri, özellikle eroin üretiminin başında olan "baron" diye tabir edilen şüphelileri tespit etti.

ÖRGÜT SUÇLARINI GİZLEMEK İÇİN YARDIMDA BULUNMUŞ

Almanya, Hollanda, İran, Kuzey Makedonya ve Türkiye 'de yakalanan tonlarca uyuşturucudan sorumlu olan, aralarında otel, petrol, lojistik, kuyumcu, döviz bürosu işletmecilerinin bulunduğu elebaşlarının suçlarını gizlemek için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları, sosyal faaliyetlere katıldıkları ortaya çıkarıldı.

HER AŞAMADAN BİR BARON SORUMLU

Operasyonda gözaltına alınan toplam 47 uyuşturucu suç örgütünün elebaşları hakkında da dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Şüphelilerin hepsinin bir aşamadan sorumlu olduklarını belirledi.

Ekiplerce asit baronu diye nitelendirilen E.I'nın Avrupa'dan temin ettiği ham maddeleri İran'a götürdüğü, burada eroin ürettirdiği polis ekipleri tarafından belirlendi.

KATIRLARLA UYUŞTURUCU TAŞIMIŞLAR

Bir başka şüpheli E.H'nin ise uyuşturucuları Türkiye'ye getirmekten sorumlu olduğu, zanlının uyuşturucuların katırlarla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden ülkeye getirilmesini organize ettiği tespit edildi.

Ülkeye sokulan uyuşturucuların batı illerine götürülmesinin ise şüpheli C.G. tarafından sağlandığını ortaya çıkaran ekipler, üretilen zehrin daha sonra "abla" diye bilinen G.D'ye teslim edilerek depolandığını belirledi.

Uyuşturucunun yurt dışı sevkiyat sorumlusu "baroniçe" olarak bilinen N.A'nın kontrolünde H.C. tarafından Avrupa ülkelerine gönderildiği, M.A. isimli zanlının ise Hollanda'daki dağıtımı yaptığı ortaya çıkarıldı.

7 MİLYAR LİRAYI AŞKIN SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR

Tüm tespit ve çalışmaların ardından yapılan operasyon kapsamında çoğu sözde baronlara ait 7 milyar 657 milyon lira değerindeki 163 kişiye ait banka hesapları ile kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu.