Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP ) istifa etti.

LEVENT KOÇ KİMDİR?

İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Levent Koç, 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisansını tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimleri Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimi de alan Koç, 2013-2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, 2017-2021 Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü, 2021-2023 yılları arasında Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü görevlerini yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Levent Koç 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Haymana Belediye Başkanı seçildi.