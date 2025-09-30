Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu CHP'den istifa etti

Tuncer Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuştu.

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Başoğlu, bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade etti.

Tuncer Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." diye konuştu.

TUNCER BAŞOĞLU KİMDİR?

1970 doğumlu olan Tuncer Başoğlu, 1999 yılı Mahalli İdareler Seçimleri'nde Hayrabolu İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

Başoğlu, 2007 yılında Hayrabolu Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Tuncer Başoğlu, 2007-2015 yılları arasında iki dönem Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

Başoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 51,23 oy oranıyla CHP'den Hayrabolu Belediye Başkanı seçildi.

AKSU BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Antalya'da Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım partisi CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıklamıştı.