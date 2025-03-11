Hayri İnönü kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün hayatı

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi adına katıldığı belediye seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Hayri İnönü'nün hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Seçimlerde yüzde 61,57 oranında oy alarak belediye başkanı seçilen Hayri İnönü, 3 Nisan 2014'te görevi Sarıgül'den devralmıştı. Peki, Hayri İnönü kimdir, kaç yaşında ve nereli?



HAYRİ İNÖNÜ KİMDİR?



Hayri İnönü, 4 Mayıs 1954'te İsmet İnönü'nün ilk torunu olarak İstanbul'da doğdu. Annesi ve babası Engin ve Ömer İnönü'dür. Kardeşi Eren İnönü 1956 yılında doğdu.



1965'te Maçka İlkokulu ve 1972'de Alman Lisesi'ni tamamlamasının ardından, 1977 yılında Almanya'daki Mannheim Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.



1985 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nde Yatırım Değerlendirilmesi Sertifika Programını bitirdi.



Çalışma hayatına Frankfurt merkezli Alman sanayi holdingi Metallgesellschaft'ta başladı. Bir müddet sonra İstanbul'a dönerek Etmaş, Kadirbeyoğlu İnşaat, Deha İnşaat, Kemer Yapı ve Turizm, Garanti Balfour Beatty İnşaat, Beko ve Arçelik firmalarında değişik kademelerde görev yaptı.



2009 yerel seçimlerinde kontenjan adayı olarak Şişli Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerine seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına, aynı parti üyesi Mustafa Sarıgül'ün yerine Şişli Belediye Başkanı adayı oldu. Seçimlerde yüzde 61,57 oranında oy alarak belediye başkanı seçilen İnönü, 3 Nisan 2014'te görevi Sarıgül'den devraldı.



Hayri İnönü aynı zamanda İnönü Vakfı ve Sevinç Erdal İnönü Vakfı'nın kurucu üyesidir.