Hayvan bakımevinde tepki çeken görüntü: İki kişi adliyeye sevk edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

"SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI



Soruşturma kapsamında merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Y.K. açığa alınırken, olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akdi feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı öğrenildi.



İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edildi.