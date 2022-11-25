Hayvan bakımevinde tepki çeken olay: Müdür açığa alındı, iki kişi adliyeye sevk edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

"SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Konya Valiliği de "Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetli kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hayvanseverler ve sivil toplum örgütü temsilcileri yaşananlara tepki gösterdi.



Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ayşegül Başkoçak Çifci, merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



Çifci, belediye yetkilileriyle konu hakkında görüşme yaptıklarını, kendilerine, adli ve idari soruşturmaların derinleştirileceğini, tespit edilen diğer ilgililer hakkında da soruşturma açılacağını, görevden uzaklaştırmaların yapılacağının bilgisini verdiklerini söyledi.

HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ VE VETERİNER AÇIĞA ALINDI



Soruşturma kapsamında merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D. ile merkezin veteriner hekimi Seyit D. açığa alındı.

OLAY ESNASINDA ORADA BULUNANLARIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akdi feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet"le suçlanıyor. Şüphelilerin 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği öngörülüyor.

AVUKATLAR ŞÜPHELİLERİ SAVUNMAK İSTEMEDİ



Bu arada, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden görüntülerde köpeğin başına kürekle vuran Murat B. ile köpeği sürükleyerek götüren Sefa Ç.’yi Konya Barosu avukatlarının savunmak istemediği öğrenildi.

Avukatların CMK sistemini kapatarak avukat atamasını engelledikleri öne sürüldü.