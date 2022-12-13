Hayvan barınağındaki vahşete dava

Konya'da hayvan bakımevinde bir köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili tutuklanan iki kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar için 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hayvan barınağındaki vahşete dava

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin, köpeği vahşice öldürmesiyle ilgili tutuklanan iki kişi hakkında dava açıldı.

İncelemeler sonucu kürekli kişinin sağlık teknisyeni Murat Bacak, köpeği sürükleyerek götürenin de Sefa Çakmak olduğu tespit edilmişti.

"Bir ev hayvanına veya evcil hayvanğı kasten öldürme" suçlanan iki kişinin 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Olay sonrası şiddet görüntüsünün kaydedildiği sırada orada olan görevlilerin tümünün işine son verilmişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürülmesi günlerce konuşulmuştu.

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