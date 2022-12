Hayvan barınağındaki vahşete 6 yıl hapis istemi

Konya'daki barınakta bir köpeğin vahşice öldürmesiyle ilgili tutuklanan iki kişi hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE "CAN DOSTUMUZ" İFADESİ



İddianamede öldürülen köpek için "Can dostumuz" ifadesi kullanıldı. Sanıkların eylemi için ise "acımasız ve zalimce" denildi.



Herkesin tepkisini çeken görüntü Konya'da Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kaydedilmişti.



Görüntüde elinde kürek olan bir görevli, yerdeki köpeğe yaklaşarak defalarca vuruyordu.



Devamında köpek bir ipe bağlanarak sürükleniyordu.



Görüntüde yer alan Murat Bacak ve Sefa Çakmak "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı iki görevli hakkında iddianame hazırladı.



Her iki görevlinin köpeğe yönelik işkencesinin somut olduğu vurgulanan iddianamede "Şüphelilerden biri aparat vasıtasıyla köpeği yakaladı, diğer şüpheli de elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeği ağır yaraladı" denildi.



Olaydan bir gün sonra köpeğin öldüğüne dikkat çekildi.



Her iki kişinin de "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



İddianame Konya 14. Asliye Mahkemesi'ne sunuldu.