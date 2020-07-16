Hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli Lüleburgaz'da bir çiftlikte çıkan yangında, 25 küçükbaş hayvan telef oldu, bir ahır ve saman balyaları zarar gördü.

Anadolu Ajansı 16.07.2020 - 17:38 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 17:39

Hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Ceylanköy köyünde Tufan Tükek'e ait çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftlikte çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

25 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu, bir ahır ve saman balyaları zarar gördü.

Öte yandan, çiftlikteki diğer büyük ve küçükbaş hayvanlar güvenli bölgeye alındı.

Jandarma olay yerinde inceleme yaptı.

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