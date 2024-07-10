Hayvan gübresi içinde kan donduran olay: Koca için kırmızı bülten çıkarıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki bir zeytin bahçesinde kadın cinayeti yaşandı.



Zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.



GÜBRE ARASINDA CESET



Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında ise gübre içinde bulunan cesedin Suriye uyruklu E.B. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.



Cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y.’nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi.

