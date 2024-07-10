Hayvan gübresi içinde kan donduran olay: Koca için kırmızı bülten çıkarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl bir zeytin bahçesinde hayvan gübresi içinde bulunan Suriye uyruklu kadının cinayet şüphelisi koca için kırmızı bülten çıkardı. Şüphelinin yurt dışına kaçtığı düşünülüyor.

Hayvan gübresi içinde kan donduran olay: Koca için kırmızı bülten çıkarıldı

’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki bir zeytin bahçesinde yaşandı.

Zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.

GÜBRE ARASINDA CESET

Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında ise gübre içinde bulunan cesedin Suriye uyruklu E.B. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

Cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y.’nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi.

Hayvan gübresi içinde kan donduran olay: Koca için kırmızı bülten çıkarıldı - 1

E.Y.’nin yaklaşık 2 ay önce kocası tarafından öldürülmüş olabileceği, olay sonrasında da çiftlik sahibini arayarak işi bıraktığını ve Orhangazi’den ayrıldıklarını söylediği ortaya çıkmıştı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Yaşanan olay sonrasında ise katil zanlısı Suriye uyruklu K.Y.’nin bulunması için jandarma ekipleri özel bir ekip kurmuştu.

Zanlının bulunması için ekipler hem içinde hem de sınır ötesinde özel istihbarat çalışması yürütmüş ancak zanlıya ulaşılamamıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçen yılın yaz kararnamesi ile atanan Başsavcı Enis Tekgül ise dosyayı yeniden ele aldı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı K.Y.’nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı.

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