Hayvan hırsızı yakalandı: 4 büyükbaş sahibine teslim edildi

Şanlıurfa’da ahırdan çalınan 4 adet büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvan hırsızı yakalandı: 4 büyükbaş sahibine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, ’da A.A. ve H.A. isimli vatandaşların ahırındaki 4 adet büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları araştırmada şüphelisinin İ.D. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla İ.D. isimli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise büyükbaş bulundu.

Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

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