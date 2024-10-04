Hayvan hırsızları yakalandı

Hürriyet Mahallesi'nde emniyete yapılan 2 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı.



Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarıyla yola çıkan ekipler kısa sürede 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.



E.E. (43) ve İ.K. (27) isimli şüpheliler Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına alındı.



İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.