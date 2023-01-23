Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü yaptırıldığı ortaya çıktı. Ekipler, 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz ele geçirirken 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası kesildi.

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

’nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü yapıldığını tespit etti.

Dernekte yapılan aramada ise 21 adet çeşitli yerlerinden yara almış horoz, horozların dövüşmesi için hazırlanmış pist ve zeminde horozlara ait kan lekeleri ortaya çıktı.

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler - 1

547 BİN 425 TL PARA CEZASI

Dernek Başkanı M.T. ve dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

Dernekte yaralı olarak ele geçirilen 21 adet horoz ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...