Hayvan pazarında bıçaklı kavga

İçerişehir Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.



Kavgada 59 yaşındaki M.Ç. bıçakla yaralandı.



Yaralı kişi götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

