Hayvan pazarında ilginç anlar: Son hayvanını altınlarla satışa çıkardı

Yıllarca kurbanlık satarak yaşamını sürdüren Salih İnanç, son hayvanını hatıra olsun diye boynuna 7 tane altın taktığını ifade ederek, “Hediye olsun diye. 7 tane altın taktık. Bu adetleri her sana yaptım bu sene son sene yine yaptık." dedi.



Salih İnanç, her yıl olduğu gibi bu yıl da son hayvanına altın takarak satışa çıkarttı.