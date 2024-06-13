Hayvan pazarında ilginç anlar: Son hayvanını altınlarla satışa çıkardı

Düzce’de kurbanlıkların bulunduğu pazarda hareketlilik yaşanıyor.
Yaşanan hareketlilikte ilginç görüntülerde oluşuyor.
Yıllarca kurbanlık satarak yaşamını sürdüren Salih İnanç, son hayvanını hatıra olsun diye boynuna 7 tane altın taktığını ifade ederek, “Hediye olsun diye. 7 tane altın taktık. Bu adetleri her sana yaptım bu sene son sene yine yaptık." dedi.
Salih İnanç, her yıl olduğu gibi bu yıl da son hayvanına altın takarak satışa çıkarttı.
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