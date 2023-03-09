Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Türkiye'de çeşitli illerdeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi. Hayvanların hareketi ve satışı da yasaklandı.
ÇİVRİL HAYVAN PAZARI KAPATILDI
Denizli’nin Çivril ilçesinde çevre illerde şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyenin duyurusunun ardından bölge halkıda tedbirlerini alarak hastalığın bulaşmaması için çalışmalara başladı.
ELAZIĞ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır'' denildi.