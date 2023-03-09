Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin farklı illerinde görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle bazı önlemler aldı. Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri iptal edildi.  Ayrıca ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı.

Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

'de çeşitli illerdeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi. Hayvanların hareketi ve satışı da yasaklandı.

Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak? - 1

ÇİVRİL HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Denizli’nin Çivril ilçesinde çevre illerde şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyenin duyurusunun ardından bölge halkıda tedbirlerini alarak hastalığın bulaşmaması için çalışmalara başladı.

Hayvan pazarları neden kapatıldı, ne zaman açılacak? - 2

ELAZIĞ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır'' denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...