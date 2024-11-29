Hayvan yardım derneği yöneticilerine gözaltı: 20 milyon liralık parayı zimmete geçirmişler

Ankara'da yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetlerine geçirerek yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden olan Yaşama Tutunan Patiler Derneği menbusu 9 kişi gözaltına alındı.

Hayvan yardım derneği yöneticilerine gözaltı: 20 milyon liralık parayı zimmete geçirmişler
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Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli bugün düzeanlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi.

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde aramalar devam ederken, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

YAŞAMA TUTUNAN PATİLER DERNEĞİ

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne daha önce Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz körpek getirdikleri iddiasıyla hakkkında işlem yapılmıştı.

Başkan Buket Özgün Boyacı ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.

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