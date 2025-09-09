Hayvan yüklü TIR yandı, otoyol kapandı

Adana'da hayvan taşıyan TIR alev alev yandı.

Yangın, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 ADE 887 plakalı büyükbaş hayvan yüklü bir TIR'da, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Sürücü, TIR'ın dorse kapağını açarak büyükbaş hayvanları otoyola indirip, ölmelerini engelledi.

ULAŞIM DURDU

Yangın sebebiyle Pozantı-Adana Ankara otoyolu Ankara yönünde ulaşım durdu.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle birlikte otoyolun yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.