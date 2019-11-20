Hayvana şiddete 2019'da 3 milyon TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, son 15 yılda sadece 368 bin 803 hayvan sahiplendirildi, 2019 Ekim ayı sonu itibariyle hayvan hakları ihlali nedeniyle 3 milyon 67 bin 400 lira idari para cezası kesildi.



Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, 2009 yılından bu yana 60 yerel yönetime sokak hayvanları bakımevi yapmaları için 31,8 milyon TL destek sağladı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması maksadıyla yerel yönetimlere 4,9 milyon TL ödenek aktarılırken, 2014-2019 Ekim dönemine kadar 1 milyon 612 bin 529 adet sahipsiz hayvan aşılandı. 1 milyon 301 bin 324 adet hayvan kısırlaştırıldı ve sadece 368 bin 803 hayvan barınaklardan sahiplendirildi.



10 MİLYON TL CEZA



Kulak küpesi ve mikroçip dağıtımı çalışmaları kapsamında 2014-2018 döneminde, 3 milyon 746 bin 114 liralık mikroçip, kulak küpesi ve mikroçip okuyucu yerel yönetimlere dağıtıldı. 2017-2018 yıllarında sahipsiz hayvanların barınması amacıyla 1 milyon 349 bin 375 lira tutarında kedi evi ve köpek kulübesi yaptırıldı. 2018'de sahipsiz hayvanların beslenmesi maksadıyla sabit su ve mama kabı temini için bölge müdürlüklerine 150 bin lira ödenek aktarıldı. 2007-2018 arasında toplam 9 milyon 748 bin 410 lira idari para cezası uygulandı. Ekim 2019 sonu itibarıyla ise hayvan hakları ihlali nedeniyle 3 milyon 67 bin 400 lira idari para cezası verildi.



22 BİN HAYVAN TELEF



2012-2019 (ekim sonu) arasında toplam 47 bin 413 yaban hayvanının doğada çeşitli nedenlerle zarar gördüğü belirlendi. Zarar gören yaban hayvanlarının 25 bin 218'i, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yaptırılarak tekrar tabii yaşam alanlarına bırakıldı. 22 bin 195 yaban hayvanı ise bu süreçte yapılan tedavilere rağmen kurtarılamadı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 12 yaban hayvanı üretme istasyonunda 2018'de üretilen 171 memeli yaban hayvanından 23'ü kızıl geyik, dördü alageyik olmak üzere 27'si uygun doğal alanlara yerleştirildi. Bakanlık ekipleri tarafından ayrıca 2019'da 198 büyük memeli hayvan üretildi.



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