Hayvancılık desteklemelerinde 2024-2026 dönemi uygulama esasları belirlendi

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2024-2026 döneminde verilecek desteklemelerin uygulama esasları belli oldu.

Hayvancılık desteklemelerinde 2024-2026 dönemi uygulama esasları belirlendi

ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği", 'de yayımlandı.

Tebliğle hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, üretim planlamasına katkı sağlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi, üretim, verimlilik ve kalitenin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Buna göre, büyükbaş, küçükbaş, atık, sürü yöneticisi istihdamı, arıcılık, ipek böceği, besilik erkek sığır (karkas), tiftik üretimi, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilebilmesi alanlarında 2024-2026 döneminde yapılacak desteklemelerinin esasları düzenlendi.

Söz konusu desteklerin kapsamı, desteklerden faydalanabilmek için sağlanacak gereklilikler, başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi konular da tebliğde yer aldı.

Ayrıca, destek ödemelerine ilişkin esaslar, üye yetiştiricilerden kesinti oranları, ödemelerin aktarılması, desteklemeden yararlanamayacak olanlar, yetki ve denetim, destekleme süreç takvimi gibi konularda da düzenlemeye gidildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin 26 Kasım 2023 tarihli sayısında yayımlanan aynı başlıklı tebliğ ise yürürlükten kaldırıldı.

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