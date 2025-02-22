Hayvanından tekme yedi, jandarma imdadına yetişti

Erzurum ili Hınıs ilçesi Tanır Mahallesi’nde bir şahıs büyükbaş hayvanın göğüs kısmına tekme atması sonucu yaralandı.



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olmasından dolayı 112 Acil Çağrı Merkezine ait ambulans yaralıya ulaşamadı.



Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilerek kepçe talep edildi.

