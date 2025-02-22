Hayvanından tekme yedi, jandarma imdadına yetişti

Erzurum'da büyükbaş hayvanından yediği tekmeden dolayı yaralanan vatandaşın imdadına jandarma ekipleri koştu.

Hayvanından tekme yedi, jandarma imdadına yetişti

ili Hınıs ilçesi Tanır Mahallesi’nde bir şahıs büyükbaş hayvanın göğüs kısmına tekme atması sonucu yaralandı.

Yoğun ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olmasından dolayı 112 Acil Çağrı Merkezine ait ambulans yaralıya ulaşamadı.

Hınıs İlçe Komutanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilerek kepçe talep edildi.

Hayvanından tekme yedi, jandarma imdadına yetişti - 1

Yolun açılması sağlanarak ambulans eşliğinde yaralı şahıs ikametinden alınıp Hınıs Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, " İl Komutanlığınca vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışmalar aralıksız sürdürülecektir." denildi.

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