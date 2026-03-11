Hayvanlar hızlı kilo alsın diye Kurban Bayramı öncesi insanlık dışı görüntü. Bakanlık inceleme başlattı
11.03.2026 19:42
Son Güncelleme: 11.03.2026 20:33
Hızlı kilo alsınlar diye hayvanların çamurun için tutulduğu görüntüler tepki topladı.
Sosyal medyada Kurban Bayramı öncesi hayvanların hızlı kilo alması için çamur içinde tutulduğu görüntüler tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı görüntüler hakkında inceleme başlattı.
Konya, Çorum ve Afyon gibi birçok ilde, Kurban Bayramı öncesi dana ve ineklerin hızlı kilo alması için hayvanların günlerce çamur için tutulduğu videolar sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da söz konusu görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.
ÇORUM'DA BİR İŞLETMEYE PARA CEZASI
Hayvan refahına aykırı davranışlar içerdiği değerlendirilen görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum’daki işletmede yapılan denetimlerin ardından işletmeye idari para cezası uyguladığını ve hayvanların barındırıldığı alanlarda gerekli temizlik ve düzenlemelerin yaptırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına açıkça aykırı davranışlar içeren görüntüler üzerine Bakanlığımız tarafından derhal inceleme başlatılmıştır.
Görüntülerde yer alan işletmenin Çorum’da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından işletmede gerekli denetimler gerçekleştirilmiş; ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmış, bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır.
Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir.
Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."