Hayvanlara eziyet, tehdit, şantaj! Hepsinde onların imzası var... C31K grubuna operasyon

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken C31K isimli gruba yönelik 14 şehirde operasyon yapıldı. Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C31K platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar yer alıyordu.

C31K isimli grup, Türkiye'nin gündemine oturan birçok olayda gündeme geldi. O olaylardan biri Fatih'te öldürülen bir çocuğun ablasına gönderilen mesajdı... Mesajda bu gruba ait bir imza yer alıyordu.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR



Gruba üye şüphelilerin; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, yine kamuoyunun gündeminde olan bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları yaptıkları belirlendi.



Son dönemde sosyal medyada da sıkça gündem olan gruba yönelik operasyon düğmesine bu sabah basıldı. 40 ŞÜPHELİ VAR, 17'Sİ ÇOCUK YAŞTA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 84 sosyal medya hesabının 40 şüpheli tarafından yönetildiği belirlendi. Bu şüphelilerden 17'sinin çocuk yaşta olduğu kaydedildi.

Söz konusu gruplarda paylaşımlar yapanlara yönelik daha önce de benzer operasyonlar yapılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha iki çocuğun koruma altına alındığını açıklamıştı. Yerlikaya, "Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir." demişti.